Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук не перешёл в клуб Лос-Анджелеса два года назад. Помешал Кавай Леонард

Расселл Уэстбрук не перешёл в клуб Лос-Анджелеса два года назад. Помешал Кавай Леонард
Аудио-версия:
Комментарии

Летом 2019 года разыгрывающий Расселл Уэстбрук попытался организовать свой переход в клуб из Лос-Анджелеса, чтобы жить и играть поближе к родным, сообщает ESPN.

На тот момент разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Уэстбрук позвонил действующему MVP финала НБА в составе «Торонто Рэпторс» Каваю Леонарду и рассказал ему об идее объединения в составе одной команды в Лос-Анджелесе. Леонард выходил на рынок свободных агентов тем летом.

Кавай отказал Уэстбруку, но при этом предложил объединиться тогдашнему партнёру Расселла по «Тандер» Полу Джорджу. «Тандер» обменяли Джорджа в «Клипперс» на Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, пять пиков первого раунда и права на обмен двух пиков. После этого «Оклахома-Сити» отправила Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс» в обмен на Криса Пола и два защищённых пика первого раунда. Через год Расселл оказался в «Вашингтон Уизардс».

На прошлой неделе «Уизардс» обменяли Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс», где он объединился с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021