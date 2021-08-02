Расселл Уэстбрук не перешёл в клуб Лос-Анджелеса два года назад. Помешал Кавай Леонард

Летом 2019 года разыгрывающий Расселл Уэстбрук попытался организовать свой переход в клуб из Лос-Анджелеса, чтобы жить и играть поближе к родным, сообщает ESPN.
На тот момент разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Уэстбрук позвонил действующему MVP финала НБА в составе «Торонто Рэпторс» Каваю Леонарду и рассказал ему об идее объединения в составе одной команды в Лос-Анджелесе. Леонард выходил на рынок свободных агентов тем летом.
Кавай отказал Уэстбруку, но при этом предложил объединиться тогдашнему партнёру Расселла по «Тандер» Полу Джорджу. «Тандер» обменяли Джорджа в «Клипперс» на Шэя Гилджес-Александера, Данило Галлинари, пять пиков первого раунда и права на обмен двух пиков. После этого «Оклахома-Сити» отправила Уэстбрука в «Хьюстон Рокетс» в обмен на Криса Пола и два защищённых пика первого раунда. Через год Расселл оказался в «Вашингтон Уизардс».
На прошлой неделе «Уизардс» обменяли Уэстбрука в «Лос-Анджелес Лейкерс», где он объединился с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом.
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