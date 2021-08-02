Сборная США по баскетболу резко просела в рейтинге силы перед плей-офф Олимпиады

Сборная США по баскетболу заняла четвёртое место в рейтинге силы ФИБА перед стартом 1/4 финала Олимпиады. Американцы потеряли две позиции по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

«Подопечные Грега Поповича считаются фаворитами №1 на победу. Но они опустились в рейтинге на четвёртое место из-за поражения от Франции, которое завершило их серию из 25 побед на Олимпийских играх. Теперь некоторые сравнивают эту команду со сборной 2019 года, а не с золотыми медалистами Игр 2016, 2012 или 2008 годов. На данный момент США поднялись на пьедестал почёта 18 раз на Играх. Чтобы эта серия продлилась, сборной США предстоит пройти самое тяжёлое испытание в своей новейшей истории — четвертьфинал с Испанией», — отмечается на сайте организации.

В рейтинге США опережают Словения, Франция, Австралия, ниже находятся Испания, Италия, Аргентина, Германия.