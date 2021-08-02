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Медалист ОИ Александр Зуев рассказал об условиях пребывания в Токио

Медалист ОИ Александр Зуев рассказал об условиях пребывания в Токио
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Российский баскетболист сборной 3х3 Александр Зуев рассказал, в каких условиях национальная команда жила в Токио.

«Мы ехали в Токио не за какими-то особенными и хорошими кроватями. Мы ехали выигрывать медали. Да, в Олимпийской деревне не суперлакшери условия – «золотых унитазов» нет, всё выполнено в сдержанном стиле. Но очень чисто, комфортно и современно. Кстати, кровати нормальные – удобные и крепкие. В номерах есть всё необходимое. А вот климат тяжёлый. Очень жарко было уже с девяти часов утра из-за дикой влажности. Дышать было нечем, только под вечер становилось легче. Но все команды находились в одинаковых условиях, поэтому мы не жалуемся», — приводит слова Зуева «Подмосковье сегодня».

По итогам олимпийского турнира сборная России завоевала серебряные медали.

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