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«Нижний Новгород» подписал лучшего шестого игрока Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» подписал лучшего шестого игрока Единой лиги ВТБ
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«Нижний Новгород» подписал контракт с латвийским форвардом Роландсом Фрейманисом, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Фрейманис получил награду лучшего «шестого» игрока Единой Лиги ВТБ, стал третьим по результативности и вторым по показателем эффективности в чемпионате. Контракт с новичком рассчитан до конца сезона-2021/2022. В прошлом сезоне Роландс стал одним из ключевых исполнителей «Зелены Гуры» и помог команде впервые выйти в плей-офф Лиги ВТБ, причём с шестого места.

С 2007-го года форвард регулярно привлекается к играм за сборную Латвии. На чемпионате Европы — 2015 команда заняла восьмое место, что стало её лучшим достижением за 80 лет. Фрейманис принял участие во всех девяти матчах, каждый из которых начинал в стартовой пятёрке. В «Нижнем Новгороде» Фрейманис будет выступать под номером 24.

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