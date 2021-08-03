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Кайл Кузма поменял мнение о лучшем игроке в истории после обмена из «Лейкерс»

Кайл Кузма поменял мнение о лучшем игроке в истории после обмена из «Лейкерс»
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Форвард Кайл Кузма после обмена из «Лос-Анджелес Лейкерс» перестал отзываться о Леброне Джеймсе как о величайшем баскетболисте в истории НБА.

«Лучший во все времена, без вопросов», — написал Кайл Кузма, сделав ретвит статистики легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

Ранее Кузма называл лучшим игроком в истории своего бывшего одноклубника Леброна Джеймса.

Напомним, в нынешнее межсезонье Кайл Кузма перебрался в «Вашингтон Уизардс» в результате обмена. «Уизардс» обменяли разыгрывающего Расселла Уэстбрука на пики второго раунда драфтов-2024 и 2028 в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлла-Поупа, Монтрезла Харрелла и 22-й пик драфта-2021.

Ранее сообщалось, что автомобиль Chevrolet Tahoe, принадлежавший Кузме, был похищен в Лос-Анджелесе в ночь с 31 июля на 1 августа.

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