Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

36-летний Крис Пол получил новый контракт на $ 120 млн

36-летний Крис Пол получил новый контракт на $ 120 млн
Комментарии

Разыгрывающий Крис Пол согласовал четырехлетний контракт с «Финикс Санз» на сумму 120 миллионов долларов, сообщает Yahoo Sports.

В воскресенье Пол отказался от опции на игрока, которая могла обеспечить ему 44 миллиона долларов зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.

Пол перенес операцию на левом запястье вскоре после завершения финала НБА с «Милуоки Бакс» (2-4) в прошлом месяце. Ожидается, что 36-летний баскетболист будет готов к началу тренировочного лагеря осенью.

Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021