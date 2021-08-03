36-летний Крис Пол получил новый контракт на $ 120 млн

Разыгрывающий Крис Пол согласовал четырехлетний контракт с «Финикс Санз» на сумму 120 миллионов долларов, сообщает Yahoo Sports.



В воскресенье Пол отказался от опции на игрока, которая могла обеспечить ему 44 миллиона долларов зарплаты в следующем сезоне. Пол надеялся получить долгосрочный контракт и был готов пойти на урезание зарплаты в среднем за год. «Санз» были единственной командой НБА, которая могла предложить ему соглашение длительностью более трёх лет по действующему коллективному договору.

Пол перенес операцию на левом запястье вскоре после завершения финала НБА с «Милуоки Бакс» (2-4) в прошлом месяце. Ожидается, что 36-летний баскетболист будет готов к началу тренировочного лагеря осенью.