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Дабл-дабл Дончича помог сборной Словении разгромить Германию и выйти в полуфинал Олимпиады

Дабл-дабл Дончича помог сборной Словении разгромить Германию и выйти в полуфинал Олимпиады
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В Сайтаме (Япония) на стадионе «Сайтама Супер Арена» состоялся матч 1/4 финала соревнований Олимпийских игр — 2020 по баскетболу между сборными Словении и Германии. Встреча завершилась разгромной победой номинальных хозяев со счётом 94:70.

Наибольший вклад в победу Словении внёс защитник Зоран Драгич, на его счету 27 очков, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами отметились сразу два его партнёра — Лука Дончич (20 очков, 8 подборов и 11 передач) и Майк Тоби (13 очков, 11 подборов и 2 передачи).

В полуфинале ОИ-2020 Словения встретится с победителем пары Испания — США. Встреча пройдёт в четверг, 5 августа. Начало — в 3:00 мск.

Отметим, что на групповом этапе Словения не потерпела ни единого поражения, обыграв сборные Аргентины (118:100), Японии (116:81) и Испании (95:87).

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
03 августа 2021, вторник. 04:00 МСК
Словения
Окончен
94 : 70
Германия
Словения: Зоран Драгич - 27, Дончич - 20, Тоби - 13, Блажич - 9, Препелич - 9, Чанчар - 8, Димец - 5, Мурич - 3, Николич, Рупник, Хроват, Чебашек
Германия: Ло - 11, Гиффей - 10, Бонга - 9, Вагнер - 9, Бартель - 7, Обст - 7, Сайбу - 6, Фойгтман - 6, Вимберг - 3, Тиман - 2, Бенцинг, Ванк
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