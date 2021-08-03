Дабл-дабл Дончича помог сборной Словении разгромить Германию и выйти в полуфинал Олимпиады

В Сайтаме (Япония) на стадионе «Сайтама Супер Арена» состоялся матч 1/4 финала соревнований Олимпийских игр — 2020 по баскетболу между сборными Словении и Германии. Встреча завершилась разгромной победой номинальных хозяев со счётом 94:70.
Наибольший вклад в победу Словении внёс защитник Зоран Драгич, на его счету 27 очков, 6 подборов и 4 передачи. Дабл-даблами отметились сразу два его партнёра — Лука Дончич (20 очков, 8 подборов и 11 передач) и Майк Тоби (13 очков, 11 подборов и 2 передачи).
В полуфинале ОИ-2020 Словения встретится с победителем пары Испания — США. Встреча пройдёт в четверг, 5 августа. Начало — в 3:00 мск.
Отметим, что на групповом этапе Словения не потерпела ни единого поражения, обыграв сборные Аргентины (118:100), Японии (116:81) и Испании (95:87).
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