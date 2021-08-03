«Даллас», «Детройт», «Спёрс», «Индиана», «Хьюстон», «Торонто» совершили громадные траты

«Даллас Маверикс» подписали трёхлетний контракт на $ 30,5 млн с покинувшим «Нью-Йорк Никс» форвардом Реджи Буллоком, сообщает Hoops Rumors.
Кроме того, центровой Келли Олиник ушёл из «Хьюстон Рокетс» и договорился о подписании трёхлетнего соглашения на $ 37 млн с «Детройт Пистонс». «Сан-Антонио Спёрс» согласовал с защитником Дагом Макдермоттом трёхлетний контракт на $ 42 млн, баскетболист покинул «Индиану». Разыгрывающий Ти Джей Макконнелл подписал новый контракт с «Индиана Пэйсерз» на $ 35 млн. Клуб также подписал двухлетний контракт на $ 10 млн с действующим чемпионом в составе «Милуоки Бакс» форвардом Торри Крэйгом.
Гари Трент получит новый трёхлетний контракт на $ 54 млн от «Торонто Рэпторс». Защитник Дэвид Нваба подписал трёхлетний контракт на $ 15 млн с «Хьюстон Рокетс». Кроме того, «Рокетс» подписали контракт на 4 года и $ 36 млн с экс-центровым «Чикаго Буллз» Даниэлем Тайсом.
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