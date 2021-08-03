Майк Конли, Джавэйл Макги, Остин Риверс, Николя Батюм, Коди Зеллер определились с клубами
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Центровой Джавэйл Макги подписал однолетний контракт на $ 5 млн с «Финикс Санз», сообщает Hoops Rumors. Макги — трёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» и «Лос-Анджелес Лейкерс», в прошлом сезоне выступал за «Денвер Наггетс».
Разыгрывающий Майк Конли продолжит выступления за «Юта Джаз», подписав трёхлетний контракт на $ 72,5 млн. Защитник Остин Риверс решил остаться в «Денвер Наггетс», подписав новый годичный контракт с минимальной зарплатой. Форвард Николя Батюм подписал новый двухлетний контракт с «Лос-Анджелес Клипперс» на ветеранский минимум, соглашение включает опцию игрока на второй сезон. Центровой Коди Зеллер покинул «Шарлотт Хорнетс» и заключил минимальный контракт с «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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