«Кливленд», «Кингз», «Портленд», «Пеликанс» выбросили огромные средства после старта рынка
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«Кливленд Кавальерс» заключили пятилетний контракт на $ 100 млн с центровым Джарреттом Алленом, сообщает Hoops Rumors. Аллен перешёл в «Кливленд» по ходу сезона в результате обмена с участием Джеймса Хардена и набирал в среднем 13,2 очка и 9,9 подбора.
Лёгкий форвард Норман Пауэлл подписал с «Портленд Трэйл Блэйзерс» новый контракт на 5 лет и $ 90 млн. Разыгрывающий Девонте Грэм перешёл из «Шарлотт Хорнетс» в «Нью-Орлеан Пеликанс», подписав контракт на 4 года и $ 47 млн по схеме «сайн-энд-трейд». «Шарлотт» взамен получил защищённый в лотерее пик первого раунда драфта НБА 2022 года. Центровой Ришон Холмс остался в «Сакраменто Кингз», подписав новый четырёхлетний контракт на $ 55 млн.
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