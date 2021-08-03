«Кливленд», «Кингз», «Портленд», «Пеликанс» выбросили огромные средства после старта рынка

«Кливленд Кавальерс» заключили пятилетний контракт на $ 100 млн с центровым Джарреттом Алленом, сообщает Hoops Rumors. Аллен перешёл в «Кливленд» по ходу сезона в результате обмена с участием Джеймса Хардена и набирал в среднем 13,2 очка и 9,9 подбора.

Лёгкий форвард Норман Пауэлл подписал с «Портленд Трэйл Блэйзерс» новый контракт на 5 лет и $ 90 млн. Разыгрывающий Девонте Грэм перешёл из «Шарлотт Хорнетс» в «Нью-Орлеан Пеликанс», подписав контракт на 4 года и $ 47 млн по схеме «сайн-энд-трейд». «Шарлотт» взамен получил защищённый в лотерее пик первого раунда драфта НБА 2022 года. Центровой Ришон Холмс остался в «Сакраменто Кингз», подписав новый четырёхлетний контракт на $ 55 млн.