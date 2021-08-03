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Сборная США обыграла Испанию и вышла в полуфинал Олимпиады, несмотря на 38 очков Рубио

Сборная США обыграла Испанию и вышла в полуфинал Олимпиады, несмотря на 38 очков Рубио
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Сборная США обыграла национальную команду Испании в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио — 95:81 (19:21, 24:22, 26:20, 26:18).

Американцы отдали соперникам лишь стартовый отрезок матча, проиграв его на 2 очка — 19:21. Счёт после второй четверти был равным — 43:43. А по итогам третьей десятиминутки баскетболисты сборной США обеспечили себе отрыв в шесть очков — 69:63. Заключительный отрезок встречи прошёл с ещё большим превосходством национальной команды США, выигравшей его на восемь очков — 26:18.

Самым результативным игроком матча стал испанец Рики Рубио, на счету которого 38 очков. В составе сборной США чаще всего кольцо соперников поражал Кевин Дюрант — (29).

За выход в финал американцы поборются с победителем матча, где сыграют сборные Австралии и Аргентины.

Олимпийский баскетбольный турнир проходит с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы в стадию плей-офф вышли две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получили две лучших сборных, занявших третьи места, — такими командами оказались сборные Германии и Аргентины.

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
03 августа 2021, вторник. 07:40 МСК
Испания
Окончен
81 : 95
США
Испания: Рубио - 38, Родригес - 16, Эрнангомес - 10, Клавер - 8, Льюль - 6, Гаруба Алари - 3, Абальде, Абринес, Лопес-Аростеги, Марк Газоль, Пау Газоль, Фернандес
США: Дюрант - 29, Тейтум - 13, Холидэй - 12, Лиллард - 11, Лавин - 10, Букер - 9, Адебайо - 5, Грин - 4, Миддлтон - 2, Грант, Джонсон, Макги
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