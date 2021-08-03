Пау и Марк Газоли завершили карьеру в сборной Испании

Братья Пау и Марк Газоли объявили о завершении выступлений за сборную Испании, сообщает Eurohoops. При этом 36-летний Марк подтвердил, что останется в «Лос-Анджелес Лейкерс» на сезон-2021/2022. 41-летний Пау ещё не принял окончательного решения по клубной карьере, прошлый сезон он провёл в «Барселоне» и помог команде выйти в финал Евролиги.



Сегодня, 3 августа, сборная Испании потерпела поражение в матче с национальной командой США в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио — 81:95. Марк провёл на площадке 10 минут, а Пау — чуть более шести. Самым результативным игроком матча сборных Испании и США стал Рики Рубио, на счету которого 38 очков. В составе американцев чаще всего кольцо соперников поражал Кевин Дюрант — (29).

Газоли дважды становились серебряными медалистами Олимпийских игр (2008, 2012), одерживали победу на чемпионате мира 2006 года и дважды становились чемпионами Европы (2009, 2011).