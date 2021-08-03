Грег Попович прокомментировал победу США над Испанией в плей-офф Олимпиады
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Главный тренер сборной США по баскетболу Грег Попович поделился мнением после матча 1/4 финала Олимпиады с Испанией (95:81).
«Это была замечательная игра, мы абсолютно довольны победой, прекрасно при этом понимая, что впереди ещё много работы. У Испании потрясающая команда, прекрасный тренер Серджо Скариоло — один из лучших в мире. Меня очень впечатляет, как испанцы играют под его руководством, как они исполняют на площадке задуманный им план. Мы уступали 9 или 10 очков, но остались в игре и нашли способ победить — это очень радует. Ещё раз хочу отдать испанцам должное за то, что они делают, за то, что они делали на протяжении многих лет. Невероятная организация, я снимаю перед ними шляпу», — приводит слова Поповича официальный сайт ФИБА.
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