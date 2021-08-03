Сборная Франции по баскетболу обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Франции обыграла национальную команду Италии в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио — 84:75 (20:25, 23:17, 21:12, 20:21).
Стартовый отрезок встречи остался за сборной Италии — 25:20. На большой перерыв команды уходили уже при счёте 43:42 в пользу французов. Третью четверть вчистую выиграли французские баскетболисты — 21:12. Итальянцы постарались исправить ситуацию в заключительные 10 минут, сократив отставание до трёх очков, однако французы удержали добытое ранее преимущество.
Самым результативным игроком матча стал итальянец Симоне Фонтеккио, на счету которого 23 очка, у Данило Галлинари дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперников поражал Руди Гобер — 22 и 9 подборов, дабл-дабл на счету Николя Батюма — 15 очков, 14 подборов.
За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Словении.
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