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Сборная Франции по баскетболу обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Франции по баскетболу обыграла Италию и вышла в полуфинал Олимпиады
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Сборная Франции обыграла национальную команду Италии в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио — 84:75 (20:25, 23:17, 21:12, 20:21).

Стартовый отрезок встречи остался за сборной Италии — 25:20. На большой перерыв команды уходили уже при счёте 43:42 в пользу французов. Третью четверть вчистую выиграли французские баскетболисты — 21:12. Итальянцы постарались исправить ситуацию в заключительные 10 минут, сократив отставание до трёх очков, однако французы удержали добытое ранее преимущество.

Самым результативным игроком матча стал итальянец Симоне Фонтеккио, на счету которого 23 очка, у Данило Галлинари дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперников поражал Руди Гобер — 22 и 9 подборов, дабл-дабл на счету Николя Батюма — 15 очков, 14 подборов.

За выход в финал сборная Франции поборется с национальной командой Словении.

Олимпийские игры (м). 1/4 финала
03 августа 2021, вторник. 11:20 МСК
Италия
Окончен
75 : 84
Франция
Италия: Фонтеккио - 23, Галлинари - 21, Полонара - 15, Манньон - 5, Тонут - 4, Витали - 3, Мелли - 2, Пайола - 2, Мораскини, Риччи, Списсу , Тесситори
Франция: Гобер - 22, Фурнье - 21, Батюм - 15, Эртель - 10, Фалль - 7, Луваву-Кабарро - 5, де Коло - 4, Альбиси, Корнели, Нтиликина, Пуарье, Ябуселе
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