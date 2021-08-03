Определены полуфинальные пары Олимпиады в баскетболе

Завершились матчи 1/4 финала баскетбольного турнира Олимпиады в Токио, по итогам которых определились полуфинальные пары.



5 августа в 1/2 финала встретятся США — Австралия (начало в 7:15) и Франция — Словения (14:00).

Четвертьфинальные матчи прошли во вторник, 3 августа. Сборная Словении разгромила Германию со счетом 94:70, баскетболисты команды США оказались сильнее Испании (95:81). Сборная Франции победила Италию (84:75), а команда Австралии одержала разгромную победу над Аргентиной со счетом 97:59. Финал и матч за третье место олимпийского баскетбольного турнира состоятся 7 августа.

Сборная России не принимает участия в Олимпиаде в Токио. Мужская и женские национальные команды не смогли отобраться на вторые Игры подряд.