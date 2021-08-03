«Бруклин», «Милуоки», «Юта», «Торонто» совершили новые ходы на рынке

«Бруклин Нетс» договорился об однолетнем контракте со свободным агентом Джеймсом Джонсоном, который завершал прошлый сезон в «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает Hoops Rumors. Кроме того, ограниченно свободный агент Брюс Браун принят квалификационное предложение «Бруклина» и подписал однолетний контракт на 4,7 млн долларов.

Форвард Руди Гэй покинул «Сан-Антонио Спёрс» и продолжит карьеру в «Юта Джаз». Стороны договорились о двухлетнем контракте на 12,1 млн долларов с опцией игрока на второй сезон. Экс-форвард «Локомотива-Кубань» Сэм Деккер вернулся в НБА и подписал однолетний контракт с «Торонто Рэпторс». Свободный агент атакующий защитник Родни Худ ушёл из «Торонто» и договорился о контракте на один год с «Милуоки Бакс»,