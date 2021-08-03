Андре Драммонд ушёл из «Лейкерс» и подписал контракт с новым клубом
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«Филадельфия Сиксерс» согласовала однолетний минимальный контракт с центровым Андре Драммондом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Драммонд будет выполнять роль сменщика стартового центрового «Сиксерс» Джоэла Эмбиида. Ранее Драммонд и Эмбиид неоднократно конфликтовали на площадке в годы выступления Андре за «Детройт Пистонс» и «Кливленд Кавальерс». В «Филадельфии» Драммонд номинально заменит Дуайта Ховарда, который ранее подписал минимальный однолетний контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».
27-летний Драммонд четыре раза за карьеру становился лучшим подбирающим НБА. В сезоне-2020/2021 он набирал в среднем 14,9 очка и 12,0 подбора в 46 матчах за «Кливленд» и «Лейкерс».
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