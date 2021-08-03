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«Бруклин» подписал одного из лучших игроков Олимпиады в Токио

«Бруклин» подписал одного из лучших игроков Олимпиады в Токио
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«Бруклин Нетс» подписали двухлетний контракт на сумму 12 миллионов долларов с защитником Патриком Миллсом, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Сделка включает в себя опцию игрока на второй год контракта.

Миллс покинул «Сан-Антонио Спёрс», в составе которого провёл 9 предыдущих сезонов. «Бруклин» использует исключение среднего уровня для налогоплательщиков, чтобы подписать Патрика. «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» — две другие команды, которые претендовали на трансфер Миллса.

Подписание контракта с Миллсом увеличит прогнозируемый счёт налога на роскошь для «Бруклина» с 92,6 миллиона долларов до 121,8 миллиона. В данный момент Миллс выступает на Олимпиаде в Токио, набирая 21,7 очка в среднем за игру (четвертый лучший результат турнира). В полуфинале Австралия встретится с США, в составе которых играет будущий одноклубник Миллса по «Бруклину» Кевин Дюрант.

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