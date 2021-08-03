Демар Дерозан подписал контракт на $ 85 млн с новым клубом

Атакующий защитник Демар Дерозан подписал трехлетний контракт на 85 млн долларов с «Чикаго Буллз», сообщает инсайдер Шамс Чарания на своей странице в «Твиттере».



«Буллз» и «Сан-Антонио Сперс» заключили сделку по схеме сайн-энд-трейд, согласно которой «Чикаго» в обмен за Дерозана отдал Таддеуса Янга, Аль-Фарука Амину, а такде будущий пик первого раунда драфта и два пика второго раунда драфта НБА.



Ранее сообщалось, что Дерозан хочет вернуться в родной штат Калифорния и подписать контракт с клубом из Лос-Анджелеса. Демар был готов пойти на урезание зарплаты, но трансфер в «Лейкерс» сорвался после обмена Расселла Уэстбрука. Кроме того, Дерозан вёл переговоры с «Клипперс», однако не смог прийти к соглашению и решил подписать крупный контракт с «Чикаго».



