«Лейкерс» выдали дорогие контракты двум молодым свободным агентам НБА

Защитник Тэйлен Хортон-Такер подписал новый трёхлетний контракт на 32 миллиона долларов с «Лос-Анджелес Лейкерс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». Кроме того, «Лейкерс» подписали двухлетний контракт с атакующим защитником Кендриком Нанном на 10 млн долларов с опцией игрока на второй год.



Хортон-Такер был выбран во втором раунде драфта НБА 2019 года. Защитник набирал в среднем 9,0 очка, 2,8 подбора и и 2,6 передачи в 65 матчах за «Лейкерс»' в сезоне 2020/21. Хортон-Такер — один из самых молодых свободных агентов на рынке этим летом, баскетболисту исполнится 21 год в ноябре. «Лейкерс»' ожидают, что Хортон-Такер покажет значительный прогресс в следующем сезоне, поэтому согласились выдать игроку крупный контракт в условиях ограниченный финансовой гибкости.

Нанн ранее покинул «Майами Хит», в составе которых набирал в среднем 14,3 очка в прошлом сезоне. Игрок отказался от более высокой зарплаты в «Нью-Йорк Никс» и других клубах, чтобы перейти в «Лейкерс».