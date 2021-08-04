«Майами» подписал чемпиона НБА в составе «Лейкерс»
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Форвард Маркиф Моррис подписал однолетний контракт с «Майами Хит», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Прошлый сезон Моррис провёл в «Лос-Анджелес Лейкерс», набирая в среднем 6,7 очка и 5,3 подбора. В 2020 году Маркиф помог «Лос-Анджелесу» стать чемпионом НБА. Этим летом «Лейкерс» решили провести масштабные перемены в составе, поэтому не стали предлагать Моррису новый контракт.
Ранее состав «Майами» пополнили опытные баскетболисты Кайл Лоури и Пи Джей Такер. Клуб из Флориды также переподписал контракты с лёгким форвардом Данканом Робинсоном и Дуэйном Дэдмоном, звёздный атакующий защитник Джимми Батлер получил максимальное продление контракта на $ 187 млн за четыре года.
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