Леброн Джеймс отреагировал на 8 последних подписаний «Лейкерс»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на подписания клуба в межсезонье-2021.
Леброн опубликовал в «сториз» своей страницы в «Инстаграме» серию постов с фотографиями 8 новых баскетболистов клуба из Лос-Анджелеса.
«Лейкерс» подписали свободных агентов Кармело Энтони, Дуайта Ховарда, Тревора Аризу, Уэйна Эллингтона, Кента Бэйзмора, Малика Монка и Кендрика Нанна. Кроме того, «Лос-Анджелес» заполучил Расселла Уэстбрука из «Вашингтон Уизардс» в обмен на Кайла Кузму, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа, Монтреза Харрелла и 22-й пик драфта НБА 2021 года. «Лейкерс» также переподписали Тэйлена Хортон-Такера, покинули команду в статусе свободных агентов Андре Драммонд, Маркиф Моррис, Алекс Карузо и Альфонсо Маккинни.
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