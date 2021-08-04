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Стал известен третий полуфиналист Олимпиады в женском баскетболе

Стал известен третий полуфиналист Олимпиады в женском баскетболе
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Женская сборная Японии одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио с национальной командой Бельгии — 86:85 (19:16, 22:26, 20:26, 25:17).

Первая четверть осталась за хозяйками турнира — баскетболистками сборной Японии. Однако на большой перерыв команды отправлялись с преимуществом в одно очко сборной Бельгии. Третья десятиминутка также осталась за бельгийками. Японки постарались исправить положение дел в заключительные десять минут матча: в концовке команды попеременно выходили вперёд, но более удачливыми оказались всё же хозяйки площадки.

За выход в финал японки поборются с победителем матча, в ходе которого сыграют сборные Испании и Франции.

Самым результативным игроком встречи стала Эмма Мессеман из сборной Бельгии. На её счету 25 очков. В составе сборной Японии чаще всего кольцо бельгиек поражала Юки Миязава — своей команде она принесла 21 очко.

Олимпийские игры (ж). 1/4 финала
04 августа 2021, среда. 11:20 МСК
Япония
Окончен
86 : 85
Бельгия
Япония: Miyazawa - 21, Такада - 19, Акахо - 12, Матида - 10, Мотохаси - 10, Hayashi - 9, Нагаока - 4, Мавули - 1, Miyazaki, Miyoshi, Todo, Окойе
Бельгия: Мессеман - 25, Местдаг - 24, Аллеман - 11, Деларе - 10, Раман - 8, Местдаг - 3, Ванло - 2, Линскенс - 2, Ваутерс, Карпро, Массей, Науэларс
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