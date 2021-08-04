Стал известен третий полуфиналист Олимпиады в женском баскетболе

Женская сборная Японии одержала победу в матче 1/4 финала Олимпийских игр в Токио с национальной командой Бельгии — 86:85 (19:16, 22:26, 20:26, 25:17).
Первая четверть осталась за хозяйками турнира — баскетболистками сборной Японии. Однако на большой перерыв команды отправлялись с преимуществом в одно очко сборной Бельгии. Третья десятиминутка также осталась за бельгийками. Японки постарались исправить положение дел в заключительные десять минут матча: в концовке команды попеременно выходили вперёд, но более удачливыми оказались всё же хозяйки площадки.
За выход в финал японки поборются с победителем матча, в ходе которого сыграют сборные Испании и Франции.
Самым результативным игроком встречи стала Эмма Мессеман из сборной Бельгии. На её счету 25 очков. В составе сборной Японии чаще всего кольцо бельгиек поражала Юки Миязава — своей команде она принесла 21 очко.
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