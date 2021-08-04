Кемба Уокер ушёл из «Оклахомы» и определился с новым клубом

Разыгрывающий Кемба Уокер согласовал выкуп контракта с «Оклахома-Сити Тандер» и подпишет контракт с «Нью-Йорк Никс» сразу после выхода с рынка отказов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



«Тандер» приобрели Уокера в июне после обмена с «Бостон Селтикс». Разыгрывающий не входил в планы «Оклахома-Сити», которая приобрела его только ради получения драфт-пика. «Бостон» отдал «Тандер» центровых Эла Хорфорда и Мозеса Брауна, а также 16-й пик драфта НБА 2021 года.



Контракт Уокера действовал два года с общей зарплатой 74 миллиона долларов. Уокер пожертвовал часть зарплаты, чтобы «Тандер» согласились на выкуп. Ожидается, что в «Никс» он будет получать около 9 млн долларов за сезон. Уокер будет выступать в родном городе Нью-Йорке, о чём мечтал с начала карьеры.



