Лионель Месси отреагировал на завершение карьеры 41-летним Луисом Сколой на ОИ в Токио

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил тяжёлому форварду сборной Аргентины Луису Сколе, который завершил международную карьеру после поражения от Австралии (59:97) в 1/4 финала Олимпиады в Токио.
«Твоя впечатляющая карьера сделала тебя отличным ориентиром для аргентинского спорта и всего мира. Спасибо, Луис Скола», – написал Месси на своей странице в «Инстаграме».
41-летний Скола — последний представитель золотого поколения Аргентины, победивший на Олимпийских играх 2004 года. Скола ушёл с площадки на последней минуте матча с Австралией, в котором набрал 7 очков и 4 подбора за 25 минут. Баскетболист не смог сдержать слёз. Его провожали продолжительными стоячими овациями игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.
Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).
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