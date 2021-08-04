Лионель Месси отреагировал на завершение карьеры 41-летним Луисом Сколой на ОИ в Токио

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил тяжёлому форварду сборной Аргентины Луису Сколе, который завершил международную карьеру после поражения от Австралии (59:97) в 1/4 финала Олимпиады в Токио.



«Твоя впечатляющая карьера сделала тебя отличным ориентиром для аргентинского спорта и всего мира. Спасибо, Луис Скола», – написал Месси на своей странице в «Инстаграме».

41-летний Скола — последний представитель золотого поколения Аргентины, победивший на Олимпийских играх 2004 года. Скола ушёл с площадки на последней минуте матча с Австралией, в котором набрал 7 очков и 4 подбора за 25 минут. Баскетболист не смог сдержать слёз. Его провожали продолжительными стоячими овациями игроки и тренеры сборной Аргентины, все представители команды Австралии, а также присутствовавшие на арене «Сайтама Супер» болельщики.



Луис Скола начал выступление за сборную Аргентины в 1995 году на молодёжном уровне. В составе взрослой национальной команды он стал чемпионом Олимпийских игр (2004), бронзовым призёром Олимпиады (2008), серебряным призёром чемпионата мира (2002, 2019), чемпионом Америки (2001, 2011).