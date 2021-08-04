«Голден Стэйт», «Сакраменто», «Торонто» и «Орландо» совершили ходы на рынке

Атакующий защитник Теренс Дэвис согласился заключить с «Сакраменто Кингз» новый гарантированный контракт на два года.
Об этом в своём «твиттере» сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски. Ранее сообщалось, что защитник этим летом рассчитывает получить многолетний контракт с зарплатой около 9 млн долларов в год.
«Торонто Рэпторс» официально объявил об отчислении австралийского центрового Арона Бэйнса. В прошедшем сезоне Бэйнс провел за «Рэпторс» 53 матча, набирая в среднем 6,1 очка и 5,2 подбора. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Орландо Мэджик» договорились о двухлетнем контракте с тяжелым форвардом Моритцем Вагнером, сообщает Джош Роббинс из The Athletic. В прошлом сезоне Вагнер уже играл за «Мэджик», он успел провести 11 матчей за «Орландо», бигмен набирал 11 очков, 4,9 подбора и 1,1 передачи за 26 минут, реализуя 44% двухочковых, 37,2% трехочковых и 87,9% штрафных бросков.
«Голден Стэйт» расстался с сербским тяжелым форвардом Аленом Смаилагичем. 6 августа контракт сербского игрока на 1,8 млн должен был стать гарантированным на сезон-21/22. В соглашении Смаилагича оставались два негарантированных сезона. Смаилагич был выбран на драфте-2019 под 39-м номером. За два сезона в «Уорриорз» 20-летний форвард провел за команду 30 матчей, набирая 3,0 очка и 1,5 подбора в среднем за игру.
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