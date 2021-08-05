Права на лидера ЦСКА перешли к «Бруклину»

«Сан-Антонио Спёрс» обменяли права на центрового ЦСКА Николу Милутинова в «Бруклин Нетс». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил инсайдер The Athletic Фред Кац.
«Нетс» получит права на Милутинова в качестве крупной сделки с участием пяти клубов, в результате которой Расселл Уэстбрук отправился в «Лос-Анджелес Лейкерс», а Спенсер Динвидди – в «Вашингтон Уизардс».
В феврале 26-летний игрок перенёс операцию на плече, после чего досрочно завершил сезон. Ожидалось, что сербский игрок полностью восстановится к концу июня или началу июля. Но восстановление центрового в итоге затянулось.
Милутинов был включён в состав сборной Сербии на матчи олимпийской квалификации, но не смог присоединиться к команде.
В минувшем сезоне Милутинов принял участие в 20 матчах Евролиги. В среднем он набирал 9,9 очка и делал 8,6 подбора.
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