Словения проиграла Франции в полуфинале Олимпиады, несмотря на трипл-дабл Дончича

Сборная Франции вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В матче 1/2 финала французы обыграли национальную команду Словении — 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 24:19).
Первую четверть с небольшим преимуществом выиграли баскетболисты сборной Словении. Вторая десятиминутка завершилась менее результативно, а победителя по её итогам выявлено не было.
Стартовый отрезок второй половины встречи уверенно выиграли французы, сделав заявку на победу в матче. Однако сборная Словении сделала всё, чтобы переломить ход противостояния в заключительные десять минут, довольно быстро сравняв счёт. И всё же благодаря заделу в третьей четверти победу праздновали баскетболисты сборной Франции.
Самым результативным игроком матча стал экс-игрок ЦСКА, француз Нандо де Коло. На его счету 25 очков. В составе сборной Словении чаще всего кольцо соперников поражал Майк Тоби — (23). Отметим, лидер словенцев Лука Дончич набрал 16 очков, а также совершил 10 подборов и отдал 18 результативных передач.
Первый финалист определился ранее. Им стала сборная США, обыгравшая национальную команду Австралии — 97:78.
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