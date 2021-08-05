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Словения проиграла Франции в полуфинале Олимпиады, несмотря на трипл-дабл Дончича

Словения проиграла Франции в полуфинале Олимпиады, несмотря на трипл-дабл Дончича
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Сборная Франции вышла в финал Олимпийских игр в Токио. В матче 1/2 финала французы обыграли национальную команду Словении — 90:89 (27:29, 15:15, 29:21, 24:19).

Первую четверть с небольшим преимуществом выиграли баскетболисты сборной Словении. Вторая десятиминутка завершилась менее результативно, а победителя по её итогам выявлено не было.

Стартовый отрезок второй половины встречи уверенно выиграли французы, сделав заявку на победу в матче. Однако сборная Словении сделала всё, чтобы переломить ход противостояния в заключительные десять минут, довольно быстро сравняв счёт. И всё же благодаря заделу в третьей четверти победу праздновали баскетболисты сборной Франции.

Самым результативным игроком матча стал экс-игрок ЦСКА, француз Нандо де Коло. На его счету 25 очков. В составе сборной Словении чаще всего кольцо соперников поражал Майк Тоби — (23). Отметим, лидер словенцев Лука Дончич набрал 16 очков, а также совершил 10 подборов и отдал 18 результативных передач.

Первый финалист определился ранее. Им стала сборная США, обыгравшая национальную команду Австралии — 97:78.

Олимпийские игры (м). 1/2 финала
05 августа 2021, четверг. 14:00 МСК
Франция
Окончен
90 : 89
Словения
Франция: де Коло - 25, Фурнье - 23, Луваву-Кабарро - 15, Гобер - 9, Ябуселе - 9, Эртель - 6, Батюм - 3, Альбиси, Корнели, Нтиликина, Пуарье, Фалль
Словения: Тоби - 23, Препелич - 17, Дончич - 16, Блажич - 14, Чанчар - 11, Димец - 4, Хроват - 3, Зоран Драгич - 1, Мурич, Николич, Рупник, Чебашек
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