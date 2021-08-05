Лука Дончич объяснил, почему не стал исполнять решающий бросок на победу в полуфинале ОИ

Защитник сборной Словении Лука Дончич объяснил, почему в последней атаке полуфинального матча Олимпиады с Францией (89:90) отдал передачу Клемену Препеличу и не стал бросать сам. Препелич нарвался на блок-шот француза Николя Батюма, сборная Словении не смогла вырвать победу.
«Я могу сказать, что действительно горжусь этой командой. Все выложились на 100 процентов. Мы усердно работали в течение двух месяцев, чтобы быть здесь. Думаю, мы могли бы удивить многих людей, но я горжусь каждым из парней. У нас есть ещё один финал впереди, мы не сдадимся. Я хочу выиграть медаль Олимпиады.
Почему я сам не исполнил решающий бросок в концовке? Николя Батюм был на подстраховке, поэтому мне пришлось отдать передачу. Клемен Препелич был открыт, это была отличная комбинация, но Батюм поставил потрясающий блок-шот. Не всегда получается сделать правильный выбор, но я думаю, что принял хорошее решение», — приводит слова Дончича официальный сайт ФИБА.
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