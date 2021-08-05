Суперзвезда НБА затребовал обмен в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий Бен Симмонс запросил обмен из «Филадельфии», сообщил репортёр Bleacher Report из Филадельфии Джейсон Дюмас в своём «твиттере». По информации источника, баскетболист прекратил общение с членами организации и хотел бы перейти в «Голден Стэйт», однако не обладает рычагами влияния на ситуацию.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.