Суперзвезда НБА затребовал обмен в «Голден Стэйт»

Разыгрывающий Бен Симмонс запросил обмен из «Филадельфии», сообщил репортёр Bleacher Report из Филадельфии Джейсон Дюмас в своём «твиттере». По информации источника, баскетболист прекратил общение с членами организации и хотел бы перейти в «Голден Стэйт», однако не обладает рычагами влияния на ситуацию.
Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.
Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает 33 млн долларов. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.
- 5 августа 2021
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38
-
16:29
-
16:11
-
16:05
-
15:49
-
14:55
-
13:31
-
13:02
-
12:12
-
11:24
-
10:44
-
09:25
-
09:05
-
07:04
-
06:59
-
00:30
- 4 августа 2021
-
23:50
-
23:23
-
22:58
-
22:32
-
21:04
-
21:03
-
20:55
-
19:52
-
19:35
-
18:50
-
17:49
-
17:33