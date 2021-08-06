США разгромили Сербию и стали первым финалистом Олимпиады в женском баскетболе

Женская сборная США по баскетболу разгромила национальную команду Сербии в полуфинале Олимпийских игр в Токио.



Американки уже с первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в семь очков. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались представительницы США — к большому перерыву счёт на табло был 41:23 в пользу американок.



В третьей четверти команды показали более равную борьбу, но с минимальным преимуществом сильнее вновь оказались игроки сборной США. Заключительная десятиминутка превратилась в простую формальность и завершилась со счётом 21:20 в пользу США. Итоговый счёт встречи — 79:59 в пользу американок.



Во втором полуфинале олимпийского турнира сыграют сборные Японии и Франции. Начало встречи — в 14:00 мск.