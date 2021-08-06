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США разгромили Сербию и стали первым финалистом Олимпиады в женском баскетболе

США разгромили Сербию и стали первым финалистом Олимпиады в женском баскетболе
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Женская сборная США по баскетболу разгромила национальную команду Сербии в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

Американки уже с первой четверти захватили преимущество в матче, поведя в счёте к первому перерыву с разницей в семь очков. Во второй десятиминутке сильнее вновь оказались представительницы США — к большому перерыву счёт на табло был 41:23 в пользу американок.

В третьей четверти команды показали более равную борьбу, но с минимальным преимуществом сильнее вновь оказались игроки сборной США. Заключительная десятиминутка превратилась в простую формальность и завершилась со счётом 21:20 в пользу США. Итоговый счёт встречи — 79:59 в пользу американок.

Во втором полуфинале олимпийского турнира сыграют сборные Японии и Франции. Начало встречи — в 14:00 мск.

Олимпийские игры (ж). 1/2 финала
06 августа 2021, пятница. 07:40 МСК
США
Окончен
79 : 59
Сербия
США: Грайнер - 15, Gray - 14, Стюарт - 12, Уилсон - 9, Бёрд - 8, Чарльз - 6, Collier - 5, Atkins - 4, Лойд - 4, Фоулс - 2, Diggins-Smith, Таурази
Сербия: Андерсон - 15, Шкорич - 9, Бутулия - 8, Краишник-Йованович - 6, Чаджо - 6, Милованович - 5, Dugalic - 4, Васич - 4, Црвендакич - 2, Дабович, Йованович, Станкович
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