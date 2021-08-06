Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе

Определены финалисты Олимпиады в женском баскетболе
Комментарии

Женская сборная Японии по баскетболу обыграла национальную команду Франции в полуфинале Олимпийских игр в Токио.

Француженки хорошо начали матч, создав в первой четверти комфортное преимущество в восемь очков, однако уже во втором игровом отрезке японкам удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — к большому перерыву счёт на табло был 41:34 в пользу сборной Японии.

В третьей четверти хозяйки соревнований вновь оказались сильнее, увеличив отрыв до 18 очков к заключительному игровому отрезку. Отыграться в заключительной четверти сборной Франции так и не удалось. Итоговый счёт встречи — 87:71 в пользу сборной Японии.

В финале олимпийского турнира японки сыграют со сборной США. Француженки в матче за третье место встретятся со сборной Сербии.

Олимпийские игры (ж). 1/2 финала
06 августа 2021, пятница. 14:00 МСК
Япония
Окончен
87 : 71
Франция
Япония: Акахо - 17, Miyazawa - 14, Мавули - 9, Матида - 9, Hayashi - 8, Такада - 8, Окойе - 7, Нагаока - 5, Miyoshi - 4, Miyazaki - 2, Todo - 2, Мотохаси - 2
Франция: Груда - 18, Fauthoux - 13, Жоанне - 9, Шартеро - 9, Дюше - 8, Rupert - 6, Miyem - 4, Williams - 4, Vukosavljevic, Мишель, Сьяк, Чатчуанг
Комментарии
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
«Фенербахче» решил устроить скандал перед битвой с ЦСКА. В игре вся прыть улетучилась
Евролига
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021