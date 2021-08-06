Кевин Дюрант получил новый контракт на $ 198 млн

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант согласовал 4-летнее продление контракта с клубом на 198 миллионов долларов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).



В данный момент Дюрант выступает в составе сборной США на Олимпиаде в Токио. Американцы вышли в финал, где встретятся с Францией. Дюрант может выиграть третью золотую медаль Игр за карьеру после побед в Лондоне и Рио-де-Жанейро.