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США обыграли Францию и завоевали золото Олимпиады в баскетболе

США обыграли Францию и завоевали золото Олимпиады в баскетболе
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В финале Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная США по баскетболу обыграла команду Франции со счётом 87:82.

В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тейтум (19 очков), Джру Холидэй (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). У Франции наиболее заметными в матче стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).

Олимпийские игры (м). Финал
07 августа 2021, суббота. 05:30 МСК
Франция
Окончен
82 : 87
США
Франция: Гобер - 16, Фурнье - 16, Ябуселе - 13, де Коло - 12, Луваву-Кабарро - 11, Батюм - 5, Нтиликина - 5, Фалль - 4, Альбиси, Корнели, Пуарье, Эртель
США: Дюрант - 29, Тейтум - 19, Лиллард - 11, Холидэй - 11, Адебайо - 6, Лавин - 5, Миддлтон - 4, Букер - 2, Грант, Грин, Джонсон, Макги

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

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