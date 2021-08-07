США обыграли Францию и завоевали золото Олимпиады в баскетболе

В финале Олимпийских игр — 2020 в Токио сборная США по баскетболу обыграла команду Франции со счётом 87:82.
В составе чемпионов лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тейтум (19 очков), Джру Холидэй (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). У Франции наиболее заметными в матче стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.
В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.
- 7 августа 2021
-
07:48
-
07:31
-
05:14
-
00:56
-
00:04
- 6 августа 2021
-
23:40
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
21:07
-
20:03
-
18:40
-
17:47
-
16:57
-
15:39
-
15:00
-
13:48
-
13:01
-
11:42
-
10:54
-
09:23
-
08:12
-
00:48
- 5 августа 2021
-
23:46
-
23:46
-
22:16
-
21:59
-
20:51
-
19:50
-
18:57
-
18:46
-
18:14
-
18:02
-
17:42
-
17:38