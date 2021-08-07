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Грег Попович рассказал о своей проблеме после победы США на Олимпиаде в Токио

Грег Попович рассказал о своей проблеме после победы США на Олимпиаде в Токио
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Главный тренер сборной США Грег Попович после победы над Францией (87:82) в финале Олимпиады заявил, что участие в турнире далось ему непросто с психологической и физической точки зрения.

«Тело чувствует себя необычно, когда участвуешь в матчах вроде финала Олимпиады. Когда происходит стартовое вбрасывание мяча, ты не думаешь слишком много — просто соревнуешься с соперником. Чувствуешь себя ужасно скованным перед игрой. Думаешь, не совершены ли какие-либо недоработки, допускаешь, что команда соперников может предпринять. Это тяжёлые моменты. У меня никогда не было такой нагрузки. Победа очень понравилась, и сейчас чувствую себя хорошо. Я хочу вернуться в отель и просто расслабиться», — сказал Попович на пресс-конференции после матча.

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