Определён обладатель бронзовых медалей Олимпиады в женском баскетболе

Баскетболистки сборной Франции обыграли соперниц из национальной команды Сербии и стали обладательницами бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио. Счёт матча — 91:76 (19:23, 24:17, 24:16, 24:20).
Первая четверть с небольшим преимуществом осталась за баскетболистками сборной Сербии. Однако все оставшиеся десятиминутки проходили под контролем сборной Франции. Француженки вышли вперёд уже во второй четверти, постепенно увеличивая отрыв, и в итоге довели матч до уверенной победы.
Самым результативным игроком матча стала Ивонн Андерсон, представляющая сборную Сербии. На её счету 24 очка. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперниц поражала Габби Уильямс — (17).
В финале соревнований встретятся сборные США и Японии. Их матч пройдёт завтра, 8 августа.
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