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Определён обладатель бронзовых медалей Олимпиады в женском баскетболе

Определён обладатель бронзовых медалей Олимпиады в женском баскетболе
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Баскетболистки сборной Франции обыграли соперниц из национальной команды Сербии и стали обладательницами бронзовых медалей Олимпийских игр в Токио. Счёт матча — 91:76 (19:23, 24:17, 24:16, 24:20).

Первая четверть с небольшим преимуществом осталась за баскетболистками сборной Сербии. Однако все оставшиеся десятиминутки проходили под контролем сборной Франции. Француженки вышли вперёд уже во второй четверти, постепенно увеличивая отрыв, и в итоге довели матч до уверенной победы.

Самым результативным игроком матча стала Ивонн Андерсон, представляющая сборную Сербии. На её счету 24 очка. В составе сборной Франции чаще всего кольцо соперниц поражала Габби Уильямс — (17).

В финале соревнований встретятся сборные США и Японии. Их матч пройдёт завтра, 8 августа.

Олимпийские игры (ж). За 3-е место
07 августа 2021, суббота. 10:00 МСК
Сербия
Окончен
76 : 91
Франция
Сербия: Андерсон - 24, Милованович - 14, Васич - 9, Йованович - 9, Дабович - 7, Краишник-Йованович - 7, Dugalic - 2, Станкович - 2, Црвендакич - 2, Бутулия, Чаджо, Шкорич
Франция: Williams - 17, Miyem - 16, Груда - 14, Fauthoux - 12, Дюше - 10, Жоанне - 10, Шартеро - 10, Мишель - 2, Rupert, Vukosavljevic, Сьяк, Чатчуанг
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