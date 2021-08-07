Австралия благодаря 42 очкам Миллза обыграла Словению и завоевала бронзу Олимпиады

Баскетболисты сборной Австралии завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио, обыграв соперников из национальной команды Словении. Счёт матча —107:93 (20:19, 33:26, 25:22, 29:26).



Первую четверть с небольшим превосходством выиграли баскетболисты сборной Австралии. Они же были сильнее и во вторые десять минут, увеличив преимущество до восьми очков.



Во второй половине третьей десятиминутки словенцы сумели сократить отставание до четырёх очков и всё же на заключительный перерыв уходили, проигрывая на 11. В последней четверти характер матча сильно не изменился, а австралийцы лишь ещё немного увеличили своё превосходство.

Самым результативным игроком встречи стал австралиец Патрик Миллз, заработавший 43 очка. В составе сборной Словении чаще всего кольцо соперников поражал Лука Дончич — (22).

Золотые медали выиграли американские баскетболисты. В финале они со счётом 87:82 обыграли соперников из сборной Франции.