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Австралия благодаря 42 очкам Миллза обыграла Словению и завоевала бронзу Олимпиады

Австралия благодаря 42 очкам Миллза обыграла Словению и завоевала бронзу Олимпиады
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Баскетболисты сборной Австралии завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Токио, обыграв соперников из национальной команды Словении. Счёт матча —107:93 (20:19, 33:26, 25:22, 29:26).

Первую четверть с небольшим превосходством выиграли баскетболисты сборной Австралии. Они же были сильнее и во вторые десять минут, увеличив преимущество до восьми очков.

Во второй половине третьей десятиминутки словенцы сумели сократить отставание до четырёх очков и всё же на заключительный перерыв уходили, проигрывая на 11. В последней четверти характер матча сильно не изменился, а австралийцы лишь ещё немного увеличили своё превосходство.

Самым результативным игроком встречи стал австралиец Патрик Миллз, заработавший 43 очка. В составе сборной Словении чаще всего кольцо соперников поражал Лука Дончич — (22).

Золотые медали выиграли американские баскетболисты. В финале они со счётом 87:82 обыграли соперников из сборной Франции.

Олимпийские игры (м). За 3-е место
07 августа 2021, суббота. 14:00 МСК
Словения
Окончен
93 : 107
Австралия
Словения: Дончич - 22, Препелич - 18, Тоби - 13, Блажич - 12, Зоран Драгич - 9, Чанчар - 8, Димец - 6, Мурич - 5, Николич, Рупник, Хроват, Чебашек
Австралия: Миллз - 42, Инглс - 16, Ландейл - 14, Экзам - 12, Тибулл - 11, Goulding - 6, Кэй - 6, Green, Sobey, Бэйнс, Деллаведова, Рит
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