Кевин Дюрант: говорят, что Франция догоняет США. Серьёзно? Мы не имеем себе равных

Форвард сборной США Кевин Дюрант отреагировал на мнение некоторых специалистов, согласно которому национальная команда США стала не такой грозной, какой она была ранее. В матче за золотые медали Олимпийских игр американцы со счётом 87:82 обыграли соперников из сборной Франции.



«СМИ опубликовали рейтинг перед Олимпиадой, в котором мы были четвёртыми после сборной Словении. Разговоры, якобы другие страны, такие как Франция, догоняют нас, продолжаются до сих пор. Серьёзно? Мы не имеем себе равных! Спасибо всем, кто помог выиграть эту медаль», — сказал Дюрант после матча со сборной Франции (видео доступно на странице splashballl в «Твиттере»).



В матче за бронзу встречались сборные Австралии и Словении — со счётом 107:93 победу праздновали австралийцы.