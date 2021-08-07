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Кевин Дюрант высмеял Леброна Джеймса, отказавшегося участвовать в Олимпиаде

Кевин Дюрант высмеял Леброна Джеймса, отказавшегося участвовать в Олимпиаде
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Форвард сборной США Дрэймонд Грин опубликовал видео из автобуса по дороге на награждение призёров Олимпийских игр в Токио. В коротком ролике можно услышать, как Кевин Дюрант подшучивает над лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, отказавшимся от участия в Олимпиаде ради промоушена фильма «Космический джем-2».

Посмотреть видео можно в «твиттере» SportsCenter.

Джеймс дважды за карьеру становился олимпийским чемпионом (2008, 2012). Этим летом 36-летний форвард отказался от участия в Играх, решив взять отдых после напряжённого сезона НБА и сосредоточиться на продвижении фильма «Космический джем: Новое поколение». США в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для американцев 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.

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