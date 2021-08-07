Леброн Джеймс отреагировал на победу сборной США на Олимпиаде в Токио
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил сборную США с победой на Олимпийских играх в Токио. В финальной встрече американцы победили Францию со счетом 87:82.
«Поздравляю, мужчины!» — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Джеймс за карьеру дважды становился олимпийским чемпионом (2008, 2012). Этим летом 36-летний форвард решил отказаться от участия в Играх, решив взять отдых после напряжённого сезона НБА и сосредоточиться на продвижении фильма «Космический джем: Новое поколение». США в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для американцев 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.
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