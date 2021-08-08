Дрэймонд Грин назвал игрока, без которого США не стали бы чемпионами Олимпиады

Форвард сборной США Дрэймонд Грин после победы американцев над сборной Франции в финале олимпийского турнира в Токио отдал должное разыгрывающему Джру Холидэю.
«Джру Холидэй, пожалуй, лучший в НБА защитник на мяче. Наличие в команде такого игрока существенно облегчило нам жизнь. Эван Фурнье провел великолепный турнир в Токио, но сегодня он выбросил пять из пятнадцати с игры. Это прежде всего заслуга Холидэя. Он заставляет чувствовать себя некомфортно любого, против кого защищается.
Защита соперника – это своего рода забор, который необходимо отодвинуть. Именно это и делает Джру. Он отодвигает забор, потом приходит Кевин Дюрант и попадает своими бросками. Мы бы ни за что не выиграли этот турнир без Холидэя, его вклад неоценим», — цитирует Грина «Р-Спорт».
- 8 августа 2021
-
00:03
- 7 августа 2021
-
22:59
-
21:56
-
20:45
-
18:42
-
17:41
-
17:13
-
16:53
-
15:49
-
14:40
-
13:20
-
13:14
-
11:50
-
11:28
-
10:13
-
09:30
-
09:30
-
08:48
-
08:40
-
07:48
-
07:31
-
05:14
-
00:56
-
00:04
- 6 августа 2021
-
23:40
-
22:47
-
22:45
-
22:43
-
21:07
-
20:03
-
18:40
-
17:47
-
16:57
-
15:39
-
15:00