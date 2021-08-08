Дрэймонд Грин назвал игрока, без которого США не стали бы чемпионами Олимпиады

Форвард сборной США Дрэймонд Грин после победы американцев над сборной Франции в финале олимпийского турнира в Токио отдал должное разыгрывающему Джру Холидэю.

«Джру Холидэй, пожалуй, лучший в НБА защитник на мяче. Наличие в команде такого игрока существенно облегчило нам жизнь. Эван Фурнье провел великолепный турнир в Токио, но сегодня он выбросил пять из пятнадцати с игры. Это прежде всего заслуга Холидэя. Он заставляет чувствовать себя некомфортно любого, против кого защищается.

Защита соперника – это своего рода забор, который необходимо отодвинуть. Именно это и делает Джру. Он отодвигает забор, потом приходит Кевин Дюрант и попадает своими бросками. Мы бы ни за что не выиграли этот турнир без Холидэя, его вклад неоценим», — цитирует Грина «Р-Спорт».