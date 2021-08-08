Расселл Уэстбрук двумя словами отреагировал на переход Дуайта Ховарда в «Лейкерс»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук лаконично отреагировал на переход Дуайта Ховарда в «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я видел Раса. Первое, что он сказал: «Почему нет?», — сказал Дуайт Ховард в эфире в своём «инстаграме».

«Лейкерс» объявили о возвращении Ховарда в начале августа 2021 года. Ховард выступал за «Лейкерс» дважды — в сезонах-2012/2013 и 2019/2020, когда стал чемпионом НБА. Прошлый сезон Дуайт провел в «Филадельфии Сиксерс», набирая в среднем 7,0 очка и 8,4 подбора.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. Лидер команды Леброн Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.