Избран новый глава профсоюза игроков НБА

Атакующий защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум избран новым президентом профсоюза игроков НБА, сообщает Hoops Rumors.



Разыгрывающий «Финикс Санз» Крис Пол решил не баллотироваться на третий четырёхлетний срок. Макколлум ранее занимал пост вице-президента исполнительного комитета профсоюза игроков с 2018 года и принимал активное участие в принятии решений и переговорах с НБА. 29-летний Макколлум возглавит профсоюз на переговорах с НБА по коллективному договору, срок действия которого может истечь после сезона-2022/2023, если одна из сторон решит выйти из соглашения.

Грант Уильямс избран вице-президентом. Другими членами исполнительного комитета стали Андре Игуодала (первый вице-президент), Харрисон Барнс (секретарь-казначей) и вице-президенты Бисмак Бийомбо, Малкольм Брогдон, Джейлен Браун, Кайри Ирвинг и Гарретт Темпл.