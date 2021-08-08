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Определена MVP и названа символическая сборная Олимпиады в женском баскетболе

Определена MVP и названа символическая сборная Олимпиады в женском баскетболе
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Тяжёлый форвард сборной США Брианна Стюарт признана самым ценным игроком женского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

На Играх в среднем за матч Брианна набирала 15 очков, совершала 10 подборов и отдавала 4,7 передачи.
Баскетболистки сборной США стали золотыми медалистками Олимпиады в Токио.

В сборную Игр-2020 были названы? разыгрывающая сборной Японии Руи Матида, тяжелый форвард сборной США Брианна Стюарт, форвард сборной Бельгии Эмма Мессеман, форвард сборной США Эйжа Уилсон и центровая сборной Франции Сандрин Груда.

В финальном матче турнира со счётом 90:75 они обыграли соперниц из национальной команды Японии. Бронзовые награды соревнований разыграли сборные Франции и Сербии. Со счётом 91:76 победу праздновали француженки.

Напомним, что самым ценным игроком в мужском баскетбольном турнире также был признан спортсмен из США — MVP стал форвард Кевин Дюрант.

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Определены MVP и символическая сборная баскетбольного турнира Олимпиады в Токио
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