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Определены MVP и символическая сборная баскетбольного турнира Олимпиады в Токио

Определены MVP и символическая сборная баскетбольного турнира Олимпиады в Токио
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Форварда сборной США Кевина Дюранта признали самым ценным игроком баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Национальная команда США завоевала золотые медали, в финале Игр со счётом 87:82 обыграв соперников из Франции. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков.

В символическую сборную вошли также защитники Рики Рубио (Испания) и Пэтти Миллз (Австралия), центровой сборной Франции Руди Гобер и словенский форвард Лука Дончич.

Напомним, в матче за бронзу встречались сборные Австралии и Словении — со счётом 107:93 победу праздновали австралийцы.

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