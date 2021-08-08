Определены MVP и символическая сборная баскетбольного турнира Олимпиады в Токио

Форварда сборной США Кевина Дюранта признали самым ценным игроком баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (ФИБА).

Национальная команда США завоевала золотые медали, в финале Игр со счётом 87:82 обыграв соперников из Франции. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков.



В символическую сборную вошли также защитники Рики Рубио (Испания) и Пэтти Миллз (Австралия), центровой сборной Франции Руди Гобер и словенский форвард Лука Дончич.



Напомним, в матче за бронзу встречались сборные Австралии и Словении — со счётом 107:93 победу праздновали австралийцы.