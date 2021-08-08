Руди Гобер отреагировал на победу Гана над Льюисом в UFC

Центровой «Юты Джаз» и сборной Франции Руди Гобер отреагировал на победу своего соотечественника Сириля Гана в бою за титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.
«Поздравляем, чемпион», – написал Гобер в «твиттере».
Напомним, в Хьюстоне на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265. В главном бою вечера в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC. При этом абсолютным чемпионом промоушена в данном дивизионе является соотечественник Сирила, его бывший спарринг-партнёр Фрэнсис Нганну.
Руди Гобер дошёл со сборной франции до финала Олимпиады в Токио. В финале французы проиграли сборной США (82:87). Гобер попал в символическую сборную по итогам турнира.
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