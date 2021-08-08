Карри прокомментировал победу сборной США на Олимпийских играх

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал победу мужской баскетбольной сборной США на Олимпиаде.



«Что там говорили? По таланту нам нет равных. Поздравляю, парни!» – написал Карри в своём «инстаграме».



Вчера, 7 августа, сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Таким образом, американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.



Единственное поражение на турнире сборная США потерпела в матче с национальной командой Франции в первом туре группового этапа Олимпиады в Токио — 83:76.



Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.