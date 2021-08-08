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Карри прокомментировал победу сборной США на Олимпийских играх

Карри прокомментировал победу сборной США на Олимпийских играх
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Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри прокомментировал победу мужской баскетбольной сборной США на Олимпиаде.

«Что там говорили? По таланту нам нет равных. Поздравляю, парни!» – написал Карри в своём «инстаграме».

Вчера, 7 августа, сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Таким образом, американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.

Единственное поражение на турнире сборная США потерпела в матче с национальной командой Франции в первом туре группового этапа Олимпиады в Токио — 83:76.

Стефен — трёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри 6 раз принимал участие в Матче звёзд НБА, 6 раз включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 году. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании. Карри считается одним из лучших снайперов в истории НБА.

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