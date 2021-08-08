Форвард сборной США и клуба «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант объяснил, почему не игнорирует выступление в сборной США в отличие от других звёзд. 32-летний Дюрант завоевал третье золото летних Игр подряд. Кевин был признан MVP олимпийского турнира в Токио.



«Обычно в эту команду попадают лучшие игроки. Создать сплоченный коллектив с самыми талантливыми парнями в мире для битвы за свою страну – это особенная задача. Я рад, что мы стали командой ради общего дела, ведь мы сражаемся друг против друга весь сезон НБА.



Мы противостоим друг другу в надежде завоевать титул НБА, являемся соперниками по жизни. Но мы поднялись выше этого и стали товарищами в составе сборной, братьями на всю жизнь. Это очень большое дело.



Я всегда буду благодарен за возможность играть за сборную. Мы создаем здесь братство, и я горжусь тем, что являюсь его частью. Это приносит мне так много радости», – сказал Дюрант пресс-службе ФИБА.



Национальная команда США завоевала золотые медали в финале Игр со счётом 87:82, обыграв соперников из Франции. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков.