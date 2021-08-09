Пуарье критически ответил министру образования об успехах Франции в командных видах на ОИ

Центровой «Реала» и сборной Франции Венсан Пуарье прокомментировал высказывание министра образования Франции Жана-Мишеля Бланке. Ранее Бланке написал в своём «твиттере», что успехи французских сборных по игровым видам спорта на Олимпиаде иллюстрируют качество преподавания этих видов спорта в школах.
«Я до сих пор играю в баскетбол в школе, только никому не говорите», — написал Пуарье в своём «твиттере».
Венсан Пуарье дошёл со сборной франции до финала Олимпиады в Токио. В финале французы проиграли сборной США (82:87). Для США это четвёртая подряд выигранная Олимпиада (и седьмая из последних восьми). Бронзу выиграла сборная Австралии, которая обыграла сборную Словении (107:93).
Самым ценным игроком турнира был призанан Кевин Дюрант. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков.
- 9 августа 2021
-
11:20
-
10:30
-
07:54
- 8 августа 2021
-
23:47
-
22:13
-
21:22
-
19:52
-
18:48
-
17:45
-
16:08
-
15:32
-
13:49
-
12:38
-
11:16
-
10:05
-
09:14
-
07:45
-
07:30
-
07:05
-
00:55
-
00:03
- 7 августа 2021
-
22:59
-
21:56
-
20:45
-
18:42
-
17:41
-
17:13
-
16:53
-
15:49
-
14:40
-
13:20
-
13:14
-
11:50
-
11:28
-
10:13