Пуарье критически ответил министру образования об успехах Франции в командных видах на ОИ

Центровой «Реала» и сборной Франции Венсан Пуарье прокомментировал высказывание министра образования Франции Жана-Мишеля Бланке. Ранее Бланке написал в своём «твиттере», что успехи французских сборных по игровым видам спорта на Олимпиаде иллюстрируют качество преподавания этих видов спорта в школах.

«Я до сих пор играю в баскетбол в школе, только никому не говорите», — написал Пуарье в своём «твиттере».

Венсан Пуарье дошёл со сборной франции до финала Олимпиады в Токио. В финале французы проиграли сборной США (82:87). Для США это четвёртая подряд выигранная Олимпиада (и седьмая из последних восьми). Бронзу выиграла сборная Австралии, которая обыграла сборную Словении (107:93).

Самым ценным игроком турнира был призанан Кевин Дюрант. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков.