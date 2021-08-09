«Локомотив-Кубань» расстался с Реджи Линчем

«Локомотив-Кубань» отказался от опции продления контракта и расстался с центровым Реджи Линчем, клуб сообщил об этом в своем «инстаграме».

Линч перешёл в «Локомотив-Кубань» в августе 2020 года.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» краснодарцев.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ американец набирал 7,7 очка, 3,7 подбора и 1,9 блок-шота за 18 минут на площадке.

Напомним, клуб также покинул защитник Найджел Уильямс-Госс, игрок подписал двухлетний контракт с «Реал Мадридом».

Госс провёл в «Локомотиве-Кубань» вторую половину прошлого сезона. В 13 матчах Единой лиги ВТБ американец набирал в среднем 17,9 очка, 3,6 подбора, 6,7 передачи и 2,4 перехвата. «Локомотив-Кубань» пытался сохранить игрока в составе, но не смог договориться о продлении сотрудничества.

Ранее клуб объявил о подписании контракта с форвардом Джонатаном Мотли. Новичок краснодарцев провёл три сезона в НБА, где выступал за «Даллас» (11 матчей) и «Клипперс» (34 матча), а также за их фарм-клубы в G-лиге. За три года в Лиге развития он сыграл 86 матчей, набирая в среднем 23,5 очка, и был трижды включён во вторую символическую сборную лиги. Часть сезона-2020/2021 Мотли провёл в Корее в составе «ЭТ Лэнд Элефантс», набирая 20,7 очков, 8,9 подбора, 3,3 передачи и 1,4 блокшота в среднем за игру.